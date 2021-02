Liguori | «I 5stelle hanno riempito di incompetenti il Parlamento | la loro rivoluzione è fallita»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) «Non perdiamo quest’occasione per dire a quanti, un italiano su tre,votato liberamente ma anche inconsciamente per i Cinque Stelle. Quella politica deglidi cuiil. Giovani, per carità, una. Ma è». Ad affermarlo è il direttore di Tgcom24, Paolo, a Stasera Italia.e la scelta di Draghi «A un passo dal portare i libri dell’Italia al tribunale europeo, abbiamo dovuto chiamare Draghi. Che forse non ne aveva neppure voglia. E che forse pensava che sarebbe stato adatto per il Quirinale», dice. «A questi italiani io dico anche che “uno vale uno” è uno slogan copiato da un periodo che viene prima della...