La Pupa e Il Secchione e Viceversa | la terza puntata in 9 momenti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Guidi e Stephanie si baciano L’amore è nell’aria a Lae Il. Nelladel reality condotto da Andrea Pucci, ilAlessio Guidi e laStephanie Bellarte, divisi nel gioco da Luca Marini, si sono lasciati andare ad un primo ed intenso bacio. Sara Hafdaoui e Matteo Diamante hanno invece dovuto lasciare la gara, mentre ha fatto il suo ingresso in villa la coppia “” formata da Giulia Paolella e Manuel Amati. Ecco cos’è successo nel terzo appuntamento, in 9. 1. Marini separa i “piccioncini” Guidi e Stephanie A inizio, Pucci dà il via al ripensamento e chiede ai Secchioni e ai Pupi se vogliono tenere le loro partner. A sorpresa, a procedere con lo ...