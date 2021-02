(Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è un’aria fresca in questo scorcio d’inverno, qualcosa di nuovo. È bastato un nome, non certo uno qualsiasi, perché tutto, discretamente, si ribaltasse. I vecchi meccanismi narcisisticipolitica, l’esaltazione fatua del potere, i canoni estetici, le roboanti parole d’ordine, le cene eleganti. Tutto silenziato, quasi arreso se non addirittura deriso. Un banchetto da venditore ambulante davanti a Montecitorio, voltagabbana senza mercato, legioni estremiste improvvisamente ridicole. Tutto appare sommesso: gli anatemi sindacali, i malumoripolitica improvvisamente afona. Tutto si adegua magicamente a uno stile che è fatto di pochi microfoni, di nessun social network. E tutti hanno intuito la grande bellezzasobrietà e del merito, quello vero, quello che conosce il mondo e che il mondo riconosce, quello dell’inglese ...

marcocampanari : RT @HuffPostItalia: Il fascino discreto della borghesia meritocratica - HuffPostItalia : Il fascino discreto della borghesia meritocratica - mircolucarini : @nunziapenelope @esmeraldarizzi Credo sia il fascino discreto della pochette. - LuciaFranzese10 : RT @Net_BayYanlis: Il fascino è discreto garbato fine e non ostentato La semplicità quella complessa quella di uno sguardo di un sorriso di… - AzzariaManzoni : RT @AzzariaManzoni: -

Ultime Notizie dalla rete : fascino discreto

L'HuffPost

Un po' come l'andamento emozionale della discussione tra i due personaggi, "Malcolm & Marie" è un prodotto altalenante, che ha unma è troppo freddo e ripetitivo, tanto da faticare ...Un progetto fun e irriverente qb che celebra l'estetica delle fanzine ma parla il linguaggio della contemporanità, riportando in auge il(in)del fotoromanzo. gucci by Brad Elterman ...C’è un’aria fresca in questo scorcio d’inverno, qualcosa di nuovo. È bastato un nome, non certo uno qualsiasi, perché tutto, discretamente, si ribaltasse. I ...Nel suo nuovo libro in uscita il 4 febbraio per Laterza, Pietro Spirito ripercorre le biografie di personaggi noti e meno noti che hanno legato il loro destino alla città: esploratori, scienziati, scr ...