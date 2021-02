fattoquotidiano : Governo Draghi, Rosato (Italia Viva): “Avremo un esecutivo molto più autorevole del precedente” - ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - TV7Benevento : **Governo: Rosato, 'Conte dentro? no veti, certi che sarà esecutivo capace'**... - TV7Benevento : Governo: Rosato, 'convinto che andrà da Lega a Leu'... - Claudiomar63 : @Emanuel26848690 Rosato l’avrà contestualizzato in questo governo è se vi sarà svela europeista della Lega. Da qui… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Rosato

Matteo Renzi ai suoi esclude di essere interessato, potrebbe indicare Ettoreo Maria Elena ... Difficile, però, che si accontentino: il M5s l'ha detto più chiaro di tutti, se ilnon sarà '...Sulla crisi dell'esecutivo 'era evidente che c'era bisogno di dare uno scossone a quel, non ci si è riusciti perché la parola chiave da parte degli ex alleati era continuità. La ...Ettore,...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Credo che la riservatezza di Draghi" sulle sue 'preferenze' in politica "gli consentirà di avere una maggioranza parlamentare che non abbiamo mai visto. Sono convinto che d ...Mentre Mario Draghi è impegnato nelle consultazioni, seguiamo il toto-ministri, cercando quelli più vicini ai diritti LGBT.