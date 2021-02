**Governo: Draghi smina strada da veti e allarga orizzonte, mio mandato non a tempo** (2) (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - orizzonte di legislatura dunque, perché per chiudere le sfide che lo attendono, a partire dal Recovery Fund, Draghi non potrà limitarsi al via libera dell'Ue a un piano per il Next Generation Eu, che smantellerà fino a riscrivere daccapo. Dovrà anche accompagnarlo nella sua realizzazione, superando gli ostacoli della burocrazia e di una Pubblica amministrazione incagliata. In gioco ci sono le tranche dei finanziamenti che Bruxelles dovrà approvare. Intanto Draghi ha sminato la strada della formazione del suo governo con una lunga telefonata, svelata dal Fatto Quotidiano, con Beppe Grillo. Nasce da questo contatto diretto la 'conversione' del fondatore del Movimento, ormai intenzionato a guidare la truppa pentastellata verso l'appoggio al governo di Super Mario (anche se restano delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) -di legislatura dunque, perché per chiudere le sfide che lo attendono, a partire dal Recovery Fund,non potrà limitarsi al via libera dell'Ue a un piano per il Next Generation Eu, che smantellerà fino a riscrivere daccapo. Dovrà anche accompagnarlo nella sua realizzazione, superando gli ostacoli della burocrazia e di una Pubblica amministrazione incagliata. In gioco ci sono le tranche dei finanziamenti che Bruxelles dovrà approvare. Intantohato ladella formazione del suo governo con una lunga telefonata, svelata dal Fatto Quotidiano, con Beppe Grillo. Nasce da questo contatto diretto la 'conversione' del fondatore del Movimento, ormai intenzionato a guidare la truppa pentastellata verso l'appoggio al governo di Super Mario (anche se restano delle ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: Io penso che il #M5S non dovrebbe entrare in questo governo e lasciare scrivere in pace #Draghi, dall’opposizione si v… - OreficeMimmo : @borghi_claudio Da Leoni siete diventati pecorelle, state quasi pregando Draghi di darvi un ruoletto nel prox gover… -