FederlegnoArredo | per filiera previsto -12% fatturato in 2020

Roma, 5 feb. (Labitalia) - La filiera italiana del legno-arredo nel suo complesso potrebbe chiudere il 2020 un -12% di fatturato. E' la previsione, raccolta da Adnkronos/Labitalia, che arriva dal centro studi di FederlegnoArredo, associazione industriale di Confindustria che riunisce tutte le aziende operanti con la materia prima del legno e in generale tutte le imprese del settore del mobile, dell'arredo e del complemento d'arredo. Secondo i dati di FederlegnoArredo, considerando che la filiera è molto lunga e articolata, ci sono picchi negativi (vedi gli allestitori fieristici che sono a un -90%) e picchi non tanto positivi, ma in cui le perdite sono state più contenute, come per il settore arredamento, inteso come arredamento per la casa, a differenza del 'contract' che ha ...

