Damiani su Koulibaly | “Il suo ciclo in azzurro è finito | già stabilito il prezzo per cederlo”

(Di venerdì 5 febbraio 2021), per lui ildiin maglia azzurra èOscar, ex giocatore e oggi procuratore, è intervenuto in diretta ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... 3 gol Maradona; 2 gol Giordano, Cavani, Higuain,; 1 gol Corelli, Tesser, Filippi, ... NAPOLI - SPEZIA 4 - 2 (4 - 0) NAPOLI (4 - 3 - 3) : Ospina; Hysaj, Manolas,, Mario Rui; Elmas (69'...... nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto l'agente Oscar: 'Queste ... Le amnesie disono costate tanti punti al Napoli e questo non è colpa di Gattuso. Forse ha ...Oscar Damiani, ex giocatore e oggi procuratore, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21 dove ha espresso una sua opinione in merito a Kalidou Koulibaly. Ecco quanto dichiarato: “Non si sta ...Il procuratore sportivo Oscar Damiani ha toccato anche l'argomento Kalidou Koulibaly. Il senegalese non sta rendendo come in passato.