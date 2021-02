Criptovalute | Ethereum sorpassa per la prima volta i 1 700 dollari

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – La valutazione della criptovalutaha superato per laquota 1.700, raggiungendo i massimi storici. La criptovaluta, seconda dietro solo al Bitcoin per valore di mercato, scambia a quota 1.724, in rialzo del 5,8% nelle ultime 24ore, secondo i dati di Coindesk. I continui rialzi di questi giorni, da inizio anno il suo valore è salito del 135%, sono spiegati dall’imminente sbarco dei future su di essa sul Chicago Mercantile Exchange. La quotazione dei future suè previsto per lunedì 8 febbraio, poco più di tre anni dopo la criptovaluta più famosa. “La quotazione di future susu una borsa regolamentata dovrebbe servire a migliorare la struttura del mercato delleconsentendo ...