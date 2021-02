Colpo di Stato in Myanmar: un ritorno al passato? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì primo febbraio 2021 i militari, guidati dal Capo di Stato Maggiore, il generale Min Aung Hlaing, hanno preso il potere in Myanmar con un Colpo di Stato, impedendo così l’insediarsi del nuovo Parlamento eletto nel novembre 2020. In quelle elezioni il partito espressione delle forze armate (l’Unione della Solidarietà e dello Sviluppo) era Stato sonoramente sconfitto dalla Lega Nazionale per la Democrazia guidata (sin dal 1988) da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e, dalle elezioni del 2015, leader de facto del Paese. Il Myanmar (noto anche come Birmania), ex colonia britannica, stava sperimentando dal 2011 un complicato passaggio alla democrazia dopo essere Stato guidato, fin dal 1962, da varie giunte militari. L’attuale Costituzione ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì primo febbraio 2021 i militari, guidati dal Capo diMaggiore, il generale Min Aung Hlaing, hanno preso il potere incon undi, impedendo così l’insediarsi del nuovo Parlamento eletto nel novembre 2020. In quelle elezioni il partito espressione delle forze armate (l’Unione della Solidarietà e dello Sviluppo) erasonoramente sconfitto dalla Lega Nazionale per la Democrazia guidata (sin dal 1988) da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e, dalle elezioni del 2015, leader de facto del Paese. Il(noto anche come Birmania), ex colonia britannica, stava sperimentando dal 2011 un complicato passaggio alla democrazia dopo essereguidato, fin dal 1962, da varie giunte militari. L’attuale Costituzione ...

