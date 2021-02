Ci sarà Beppe Grillo nella delegazione M5s che incontrerà Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Forza Italia si scomoda Berlusconi, e adesso il fondatore di M5s in prima persona va a parlare della crisi. Beppe Grillo domani sarà nella delegazione M5S che incontrerà il premier incaricato ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Forza Italia si scomoda Berlusconi, e adesso il fondatore di M5s in prima persona va a parlare della crisi.domaniM5S cheil premier incaricato ...

da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio , entrano nel vivo le consultazioni del ... Prima ancora che la squadra, Draghi sarà chiamato a definire il perimetro della maggioranza.

