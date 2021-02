Calcio: Fiorentina-Inter 0-2, nerazzurri primi in classifica (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – L’Inter vince 2-0 sul campo della Fiorentina nell’anticipo della seconda giornata di ritorno della Serie A e sale al primo posto in classifica, scavalcando il Milan che giocherà domenica contro il Crotone. I nerazzurri passano al Franchi con le reti di Barella 831?) e Perisic (52?). Il successo consente alla formazione di Conte di salire a 47 punti e di strappare almeno provvisoriamente il primato al Milan, a quota 46. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – L’vince 2-0 sul campo dellanell’anticipo della seconda giornata di ritorno della Serie A e sale al primo posto in, scavalcando il Milan che giocherà domenica contro il Crotone. Ipassano al Franchi con le reti di Barella 831?) e Perisic (52?). Il successo consente alla formazione di Conte di salire a 47 punti e di strappare almeno provvisoriamente il primato al Milan, a quota 46. L'articoloWeb.

