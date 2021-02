Alto Adige, nuovo lockdown a partire dall’8 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuove restrizioni in Alto Adige, la Giunta provinciale dispone un nuovo lockdown. Da martedì 8 febbraio scuole chiuse e stop a spostamenti Peggiora la situazione contagi in Alto Adige, la curva epidemiologica nonostante tutte le misure adottate infatti non accenna a calare. Negli ultimi giorni è stata inoltre individuata anche il primo caso di mutazione del Coronavirus. La Giunta provinciale ha deciso così di imporre nuove restrizioni, da lunedì 8 febbraio infatti viene disposto lo stop agli spostamenti e la chiusura di bar e ristoranti. Con il nuovo lockdown si fermano anche le lezioni in presenza. Soltanto i bambini della scuola materna potranno partecipare in presenza, mentre per le scuole medie e le ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuove restrizioni in, la Giunta provinciale dispone un. Da martedì 8scuole chiuse e stop a spostamenti Peggiora la situazione contagi in, la curva epidemiologica nonostante tutte le misure adottate infatti non accenna a calare. Negli ultimi giorni è stata inoltre individuata anche il primo caso di mutazione del Coronavirus. La Giunta provinciale ha deciso così di imporre nuove restrizioni, da lunedì 8infatti viene disposto lo stop agli spostamenti e la chiusura di bar e ristoranti. Con ilsi fermano anche le lezioni in presenza. Soltanto i bambini della scuola materna potranno partecipare in presenza, mentre per le scuole medie e le ...

