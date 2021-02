VIDEO Prada Cup, i dettagli sui foil: conta la grandezza? L’importanza di dimensioni e utilizzo su Luna Rossa, Ineos, NZ (Di venerdì 5 febbraio 2021) I foil sono tra i componenti più importanti degli AC75, le barche protagoniste della Prada Cup e della America’s Cup. Queste “ali” permettono di volare sull’acqua e di raggiungere velocità supersoniche, sfondando anche il muro dei 50 nodi. Luna Rossa, Ineos Uk, Team New Zealand stanno studiando tantissimo per trovare la giusta configurazione e per essere sempre più performanti. Nel VIDEO di seguito vi proponiamo la differenza tra i vari foil, la loro grandezza e come si utilizzano. VIDEO grandezza foil Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Isono tra i componenti più importanti degli AC75, le barche protagoniste dellaCup e della America’s Cup. Queste “ali” permettono di volare sull’acqua e di raggiungere velocità supersoniche, sfondando anche il muro dei 50 nodi.Uk, Team New Zealand stanno studiando tantissimo per trovare la giusta configurazione e per essere sempre più performanti. Neldi seguito vi proponiamo la differenza tra i vari, la loroe come si utilizzano.Foto:Press

Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - americascup : Complimenti @lunarossa per aver conquistato l'accesso alla finale della PRADA Cup