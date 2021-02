Tempesta d’amore | casting news | arriva CORNELIA | nuovo amore di Robert!

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Grandi, grandissime novità sono in arrivo nelle puntate italiane di! Negli episodi tra pochissimo in onda sui nostri teleschermi entrerà infatti in scena un personaggio importantissimo destinato a stravolgere gli equilibri al Fürstenhof… in particolare in campo sentimentale! Ecco di chi si tratta…, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa si innamora di Robert Vanessa si innamora di Robert,© ARD/Christof ArnoldLa partenza di Eva (Uta Kargel) è stato un evento devastante per tutti al Fürstenhof, ma nessuno ha sofferto quanto Robert (Lorenzo Patané). A pezzi per l’improvvisa perdita dell’adorata moglie e di quel figlioletto che stava lentamente imparando ad amare, l’uomo si è ritrovato ...