Spider-Man 3 | la sparizione di Peter Parker anticipata nel marketing virale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildi-Man 3 anticipa ladidopo gli eventi di-Man: Far From Home. Ildi-Man 3 anticipa ladidopo gli eventi del finale di-Man: Far From Home. La pellicola si concludeva, infatti, con lo smascheramento dell'identità di-Man in televisione e con l'accusa di aver ucciso Mysterio. Le riprese di-Man 3 sono in pieno svolgimento e dal set trapelano foto e video che anticipano i primi dettagli del cinecomic, incluso il potenziale ritorno della tuta Iron. Detto questo, molti elementi ...