Scandalo in Francia, l’attore Richard Berry è accusato di incesto: giochi sessuali con la figlia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo Scandalo in Francia. l’attore Richard Berry, protagonista di molti film da “Il suonatore di violino” a “Il rompiballe” oltre che regista de “L’immortale” con Jean Reno è finito nei guai. La figlia maggiore Coline Hiegel Berry lo ha denunciato per “atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile”. I fatti di cui parla la donna che ora ha 45 anni, risalgono a quando ne aveva tra i 10 e i 14. All’epoca, racconta la donna, il padre l’avrebbe costretta a «baciarlo sulla bocca con la lingua» e a «giochi sessuali» con la sua compagna di allora, la cantante americana Jeane Manson. Uno Scandalo che fa tremare la Francia e arriva dopo le accuse di Camille Kouchner al patrigno Olivier ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovoin, protagonista di molti film da “Il suonatore di violino” a “Il rompiballe” oltre che regista de “L’immortale” con Jean Reno è finito nei guai. Lamaggiore Coline Hiegello ha denunciato per “atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile”. I fatti di cui parla la donna che ora ha 45 anni, risalgono a quando ne aveva tra i 10 e i 14. All’epoca, racconta la donna, il padre l’avrebbe costretta a «baciarlo sulla bocca con la lingua» e a «» con la sua compagna di allora, la cantante americana Jeane Manson. Unoche fa tremare lae arriva dopo le accuse di Camille Kouchner al patrigno Olivier ...

