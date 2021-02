Renzi, la previsione sul governo Draghi: quanto dura e cosa fa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “È probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia il più popolare. Ma è certo che Draghi sia il più competente. Va bene così”. Inizia in questo modo l’intervista che Matteo Renzi ha concesso a Repubblica, spiegando di non aver fatto i salti di gioia per la caduta del governo giallorosso. “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese”. “Draghi non mi ha mai detto nulla. E da civil servant rispettoso delle istituzioni sono certo che non abbia parlato con nessuno se non con il presidente Mattarella” riguardo la possibilità di diventare presidente del Consiglio. “La legislatura durerà fino al 2023“, e non si andrà a elezioni anticipate. quanto alla possibilità che ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “È probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia il più popolare. Ma è certo chesia il più competente. Va bene così”. Inizia in questo modo l’intervista che Matteoha concesso a Repubblica, spiegando di non aver fatto i salti di gioia per la caduta delgiallorosso. “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità comepronta a guidare il Paese”. “non mi ha mai detto nulla. E da civil servant rispettoso delle istituzioni sono certo che non abbia parlato con nessuno se non con il presidente Mattarella” riguardo la possibilità di diventare presidente del Consiglio. “La legislatura durerà fino al 2023“, e non si andrà a elezioni anticipate.alla possibilità che ...

infoitinterno : Renzi, la previsione sul governo Draghi: quanto dura e cosa fa - ggargiulo3 : @matguidi 7/ ovviamente potrei sbagliarmi in questa previsione; se ci dovessi prendere sarei lieto non della previs… - ChiccaT3 : RT @silviamobili: Matteo Renzi diventerà leader di Forza Italia. Lo scrivo qui per rivendermi questa previsione tra qualche anno quando suc… - lucianocavalie3 : Previsione : se Draghi avrà la fiducia sarà merito di Renzi. Se ciò non dovesse accadere e , dopo il voto, andasse… - HSQMYP : @NDecristofaro @beppe_grillo @ilmanifesto secondo me ha azzeccato la previsione. Mattarella chiederà un governo di… -