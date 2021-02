Proscenic M8 Pro robot aspirapolvere: la pulizia su qualsiasi superficie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nuovo Proscenic M8 Pro è un robot aspirapolvere di ultima generazione con un nuovo sistema di mappatura che permette di memorizzare il proprio ambiente domestico in modo da ottimizzare i piani di pulizia Un enorme problema con i robot aspirapolvere è che a volte non sono abbastanza sofisticati per mappare la superficie delle nostre case, manifestando un comportamento detto puramente reattivo che tiene conto solamente degli stimoli presenti nei dintorni, ad esempio gli ostacoli nelle vicinanza. Questo può portare a comportamenti indesiderati come ad esempio l’ingresso del robot aspirapolvere in stanza in cui non dovrebbe entrare, o addirittura che si vada ad impigliare nei fili o in mezzo a qualche ostacolo. In questo caso è ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nuovoM8 Pro è undi ultima generazione con un nuovo sistema di mappatura che permette di memorizzare il proprio ambiente domestico in modo da ottimizzare i piani diUn enorme problema con iè che a volte non sono abbastanza sofisticati per mappare ladelle nostre case, manifestando un comportamento detto puramente reattivo che tiene conto solamente degli stimoli presenti nei dintorni, ad esempio gli ostacoli nelle vicinanza. Questo può portare a comportamenti indesiderati come ad esempio l’ingresso delin stanza in cui non dovrebbe entrare, o addirittura che si vada ad impigliare nei fili o in mezzo a qualche ostacolo. In questo caso è ...

