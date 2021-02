PIL, upB stima +4,3% nel 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Prodotto Interno Lordo dovrebbe crescere del 4,3% nel 2021 e del 3,7% nel 2022. Lo prevede l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nella nota congiunturale di febbraio. “Successivamente alla pesante caduta del PIL registrata lo scorso anno, è previsto un recupero, inferiore tuttavia a quanto ipotizzato dalla NADEF per la battuta d’arresto registrata nell’ultimo trimestre del 2020 e per i riflessi che questa è destinata ad avere sulla crescita del 2021” rileva l’UPB. “Quest’anno – prosegue la nota – la crescita del PIL sarebbe pari al 4,3 per cento mentre nel 2022, grazie anche al contributo del Recovery Plan, il prodotto aumenterebbe del 3,7 per cento, attestandosi su un livello comunque inferiore a quello del 2019. Sul quadro macroeconomico a medio termine permangono, peraltro, fattori di rischio, prevalentemente orientati al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Prodotto Interno Lordo dovrebbe crescere del 4,3% nele del 3,7% nel 2022. Lo prevede l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nella nota congiunturale di febbraio. “Successivamente alla pesante caduta del PIL registrata lo scorso anno, è previsto un recupero, inferiore tuttavia a quanto ipotizzato dalla NADEF per la battuta d’arresto registrata nell’ultimo trimestre del 2020 e per i riflessi che questa è destinata ad avere sulla crescita del” rileva l’UPB. “Quest’anno – prosegue la nota – la crescita del PIL sarebbe pari al 4,3 per cento mentre nel 2022, grazie anche al contributo del Recovery Plan, il prodotto aumenterebbe del 3,7 per cento, attestandosi su un livello comunque inferiore a quello del 2019. Sul quadro macroeconomico a medio termine permangono, peraltro, fattori di rischio, prevalentemente orientati al ...

