Oggi è morto il Conte premier ed è nato il Conte leader (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Io ci sono”. Tre parole appena, e dentro un mondo di cose da dire. Tutte quelle che, in due anni e mezzo da Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha mai voluto o potuto dire apertamente, le ha tenute in caldo per questa folle pausa pranzo di mezzo inverno che difficilmente scorderemo. Già a cominciare dalla location, si intuisce che sarà un discorso diverso da tutti quelli che lo hanno proceduto: via il paludato sfondo istituzionale di Palazzo Chigi e dentro un piccolo podio, anche molto sobrio, da battaglia, al centro di piazza Colonna, là fuori, tra la gente che Giuseppe Conte vuole andare a incontrare casa per casa, porta per porta, come fino ad Oggi non ha mai fatto. La parabola da tecnico a politico si è definitivamente compiuta Oggi intorno alle 14.30 del pomeriggio. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Io ci sono”. Tre parole appena, e dentro un mondo di cose da dire. Tutte quelle che, in due anni e mezzo da Presidente del Consiglio Giuseppenon ha mai voluto o potuto dire apertamente, le ha tenute in caldo per questa folle pausa pranzo di mezzo inverno che difficilmente scorderemo. Già a cominciare dalla location, si intuisce che sarà un discorso diverso da tutti quelli che lo hanno proceduto: via il paludato sfondo istituzionale di Palazzo Chigi e dentro un piccolo podio, anche molto sobrio, da battaglia, al centro di piazza Colonna, là fuori, tra la gente che Giuseppevuole andare a incontrare casa per casa, porta per porta, come fino adnon ha mai fatto. La parabola da tecnico a politico si è definitivamente compiutaintorno alle 14.30 del pomeriggio. ...

