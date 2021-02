“No a riunioni con troppe donne, parlano troppo”. Il presidente del comitato olimpico fa impazzire le femministe (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tokyo, 4 feb – «Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario». Con questa frase «in punta di forchetta» – ma che tratteggia una grande, innegabile verità – il presidente del comitato olimpico giapponese (Joc) Yoshiro Mor, ha espresso il suo parere sulla proposta del ministero dell’Istruzione nipponico sulla eventualità di estendere le nomine nel consiglio dei Giochi a un maggior numero di donne. Lo riporta Ansa. Mori, 83 anni e con radici ben piantate nel Giappone patriarcale non è nuovo a questo tipo di considerazioni sul gentil sesso. Nel caso di cui sopra, ha portato a esempio la sua esperienza come presidente della Federazione di Rugby. Per Mori sarebbe il forte, innato senso di rivalità tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tokyo, 4 feb – «Lea cui partecipanoin genere vanno avanti più del necessario». Con questa frase «in punta di forchetta» – ma che tratteggia una grande, innegabile verità – ildelgiapponese (Joc) Yoshiro Mor, ha espresso il suo parere sulla proposta del ministero dell’Istruzione nipponico sulla eventualità di estendere le nomine nel consiglio dei Giochi a un maggior numero di. Lo riporta Ansa. Mori, 83 anni e con radici ben piantate nel Giappone patriarcale non è nuovo a questo tipo di considerazioni sul gentil sesso. Nel caso di cui sopra, ha portato a esempio la sua esperienza comedella Federazione di Rugby. Per Mori sarebbe il forte, innato senso di rivalità tra ...

stefaniatalpo : Che poi.... Che senso ha: 'Amici del M5S, io ci sono'???? Non si incontrano tutti i giorni con riunioni infinite??… - OverlookHotel71 : RT @OrioliPaolo: Queste comari! Vanno alle riunioni e pretendono pure di parlare ?? Il #Giappone è la dimostrazione che il progresso econom… - alex63roy : Eh...ce lo stiamo chiedendo in tanti....sperando di non vedere più #Conte al #Governo con i suoi #DPCM, riunioni no… - vitobarile : @Keynesblog e comunque con Draghi prevedo zero riunioni di maggioranza quindi il problema non si pone. Draghi riuni… - apulderico : Ma uno di sinistra, che ha militato, fatto l'attacchino, assemblee, riunioni, volantinaggi per provare tutta la vit… -