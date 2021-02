Neymar | “Le vittorie mi motivano Sogno un’altra finale di Champions con PSG”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Intervistato dal Daily Mail,jr. attaccante del PSG, in un passaggio ha parlato dellae della voglia di vincerla con il club parigino, dopo lapersa la scorsa estate. Queste le sue parole: “Non sono motivato dalle sconfitte. Sono motivato dalleche ho ottenuto nella mia vita e nella mia carriera. So cosa significa vincere unaLeague e sono sicuro che raggiungerò nuovamente unacon il PSG. Questa volta, però, per vincerla”. Sulla Premier: “Non riesco a vedere molte partite di Premier League, ma mi hanno detto che è un calcio molto fisico. Ma è così anche in Ligue 1”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

