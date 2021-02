Marilyn Manson | l' ex moglie Dita Von Teese dice la sua sulle accuse di abusi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La modella, imprenditrice e vedetteVonha rotto il silenzio intorno alla tempesta che sta travolgendo l'ex marito, accusato di "orribili" dalla ex compagna Evan ...

Il Messaggero

La modella, imprenditrice e vedette Dita Von Teese ha rotto il silenzio intorno alla tempesta che sta travolgendo l'ex marito, accusato di "orribili abusi" dalla ex compagna Evan Rachel Wood . Von Teese ha utilizzato il proprio account Instagram per diffondere un breve comunicato nel quale afferma che la ...web Dopo le accuse di abusi da parte di Evan Rachel Wood nei confronti di, Dita Von Teese ha rilasciato un comunicato stampa. La modella e ballerina di burlesque, moglie del cantante dal 2005 al 2007, ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare la ...Dopo le accuse lanciate da Evan Rachel Wood, ecco le parole dell'ex moglie di Manson, ma anche quelle dell'ex amico Trent Reznor ...L'ex moglie di Marilyn Manson, Dita Von Teese, interviene con un post su Instagram dopo le accuse degli ultimi giorni e spiega perché lasciò la rockstar. Dopo le recenti accuse di abusi fisici e psico ...