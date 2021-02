LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: 2’30” di vantaggio per i cinque uomini al comando (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Repa è riuscito a passare per primo al GPM della Côte de Montagnac seguito da Delettre e Robeet. 14.46 Il quintetto è riuscito a guadagnare fin da subito un buon vantaggio, con il gruppo comandato dalla Cofidis, formazione del leader della generale Christophe Laporte, e dalla Total Direct Energie. 14.41 Dopo una grandissima bagarre sin dalle prime battute della corsa, sono riusciti ad evadere cinque uomini: Alexandre Delettre (Delko), già in fuga nella frazione di ieri, Maximilien Picoux (Roubaix Lille Metropole), Tony Hurel (St Michel-Auber 93), Ludovic Robeet (Bingoal Wb) e Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma). 14.38 Ricordiamo che non hanno preso il via Michael Valgren (EF Education Nippo) e Andreas Nielsen (Qhubeka Assos). 14.35 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Repa è riuscito a passare per primo al GPM della Côte de Montagnac seguito da Delettre e Robeet. 14.46 Il quintetto è riuscito a guadagnare fin da subito un buon, con il gruppo comandato dalla Cofidis, formazione del leader della generale Christophe Laporte, e dalla Total Direct Energie. 14.41 Dopo una grandissima bagarre sin dalle prime battute della corsa, sono riusciti ad evadere: Alexandre Delettre (Delko), già in fuga nella frazione di ieri, Maximilien Picoux (Roubaix Lille Metropole), Tony Hurel (St Michel-Auber 93), Ludovic Robeet (Bingoal Wb) e Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma). 14.38 Ricordiamo che non hanno preso il via Michael Valgren (EF Education Nippo) e Andreas Nielsen (Qhubeka Assos). 14.35 ...

