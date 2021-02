(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il commissario di governo ha distribuito senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende. Sempre in totale autonomia. Anche quando in piena emergenza - e anche dopo - il ministeroEsteri ha offerto una lista di fornitori in Cina e nel mondo. Finendo così nella rete di intermediari improvvisati. Ora sotto inchiesta

espressonline : La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - NetworkInquirer : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - BiRaskolnikov : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - AntonioFraschi : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - AntonioFraschi : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma -

Ultime Notizie dalla rete : giostra degli

L'Espresso

... contro lo 0,1%investitori, mi ha portato ad avere una chiara visione. Il gioco è truccato ... le vendite allo scoperto, su cui si basa tutta lafinanziaria, non potrebbero esistere le la ...La verità non si saprà mai come nel tipico spirito macabro morboso tipicoanni '70 che ... Da quel 1966 al 1971 gli ultimi cinque anni della sua vita furono una turbinosafra eccesso e ...curiosità Non è per nulla lunga la storia degli incroci tra Spal e Pordenone (ameno che non si voglia citare quello del 21 dicembre 1941, già che la squadra all’epoca si chiamava Ac Ferrara) perché la ...Si è creduto a lungo che di Domenico Arcuri ce ne fosse più di uno. Ogni qual volta è apparso in televisione dopo aver rilasciato un paio di interviste ai ...