Il Ceo di Parler è stato licenziato

"Il 29 gennaio 2021, il consiglio di amministrazione di Parler controllato da Rebekah Mercer ha deciso di concludere immediatamente la mia posizione di CEO. Non ho partecipato a questa decisione." La piattaforma social dei sostenitori di Trump ancora in difficoltà dopo le violenze di Capitol Hill. Parler, la piattaforma di social media amata dall'estrema destra statunitense, ha licenziato il suo CEO John Matze. Matze ha confermato il suo licenziamento in un messaggio. NEW YORK - Parler, la piattaforma di social media amata dall'estrema destra statunitense, ha licenziato il suo CEO John Matze. Matze ha confermato il suo allontanamento in un messaggio alla Reuters.