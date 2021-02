“Grande Fratello Vip”, schermaglie amorose tra Giulia e Pierpaolo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo una giornata difficile e triste, nella Casa “Grande Fratello Vip” Pierpaolo si apparta in giardino e Giulia lo raggiunge accorgendosi dello strano umore del ragazzo. La Salemi è stranita dal suo comportamento e ipotizza anche che possa essere arrabbiato con lei: “Non ho fatto niente. Sei triste per i cavoli tuoi?”. Pierpaolo è evasivo e questo irrita notevolmente Giulia, che cerca più volte di avvicinarlo per baci e carezze. La Salemi tenta di infrangere le difese del ragazzo: “Se non mi dici a cosa pensi, non posso aiutarti. Capisco quando sei triste”. Pierpaolo tenta di rassicurarla, ripetendo: “Tranquilla, non ho niente”. E quando lui si alza per tornare in casa. Giulia lo segue e gli chiede quale sia il problema insistentemente: “Non mi baci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo una giornata difficile e triste, nella Casa “Vip”si apparta in giardino elo raggiunge accorgendosi dello strano umore del ragazzo. La Salemi è stranita dal suo comportamento e ipotizza anche che possa essere arrabbiato con lei: “Non ho fatto niente. Sei triste per i cavoli tuoi?”.è evasivo e questo irrita notevolmente, che cerca più volte di avvicinarlo per baci e carezze. La Salemi tenta di infrangere le difese del ragazzo: “Se non mi dici a cosa pensi, non posso aiutarti. Capisco quando sei triste”.tenta di rassicurarla, ripetendo: “Tranquilla, non ho niente”. E quando lui si alza per tornare in casa.lo segue e gli chiede quale sia il problema insistentemente: “Non mi baci ...

