Grande Fratello, dopo il lutto di Dayane i concorrenti chiedono la chiusura del programma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello ha subito un grave lutto, suo Fratello Lucas è venuto a mancare a soli 27 anni in seguito ad un incidente stradale e la concorrente ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip. All’interno della casa si respira un clima teso e tutti i concorrenti non possono che pensare alla tragedia che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 febbraio 2021)Mello ha subito un grave, suoLucas è venuto a mancare a soli 27 anni in seguito ad un incidente stradale e la concorrente ha abbandonato momentaneamente la casa delVip. All’interno della casa si respira un clima teso e tutti inon possono che pensare alla tragedia che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - MaurizioCucari : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… - Papaver37246158 : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… -