Golden Globes 2021, “La vita davanti a sé” con Sophia Loren candidato come miglior film straniero: tolti i buoni sentimenti, resta ben poco (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sorpresa delle sorprese. Ma forse neanche troppo a giudicare dalla popolarità di Sophia Loren a Hollywood, la cui Foreign Press Association che attribuisce i Golden Globes ha scelto di inserire La vita davanti a sé da lei interpretato nella cinquina dei candidati stranieri. Il film, diretto dal secondogenito dell’attrice, Edoardo Ponti, e visibile su Netflix dallo scorso novembre, se la vedrà con agguerriti competitors, a partire dal già pluripremiato Another Round del danese Thomas Vinterberg. Nella notte che premierà i 78° Golden Globes, tra il 28 febbraio e il 1° marzo, si avrà dunque un film italiano a concorrere tra coloro che sono considerate le migliori opere non in lingua inglese in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sorpresa delle sorprese. Ma forse neanche troppo a giudicare dalla popolarità dia Hollywood, la cui Foreign Press Association che attribuisce iha scelto di inserire Laa sé da lei interpretato nella cinquina dei candidati stranieri. Il, diretto dal secondogenito dell’attrice, Edoardo Ponti, e visibile su Netflix dallo scorso novembre, se la vedrà con agguerriti competitors, a partire dal già pluripremiato Another Round del danese Thomas Vinterberg. Nella notte che premierà i 78°, tra il 28 febbraio e il 1° marzo, si avrà dunque unitaliano a concorrere tra coloro che sono considerate lei opere non in lingua inglese in ...

NetflixIT : La vita davanti a sé ha ricevuto due candidature ai Golden Globes, per il Miglior film straniero e come Miglior can… - vogue_italia : AI Golden Globes 2021 ci sarà anche Laura Pausini - violaravagnani : RT @househarington: Emily in Paris carino, simpatico e tutto quanto, ma una nomination ai golden globes non gliel'avrei data manco se mi av… - wireditalia : Se c’è soddisfazione per le registe candidate e per Laura Pausini in gara con il brano portante della colonna sonor… - AuxiliadoraBen4 : RT @laurapausiniwt: Buongiorno!!! In attesa del 28 Febbraio per sapere i vincitori del Golden Globes vada come vada già essere in nominatio… -