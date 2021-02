Gemelli | primi interventi con cellule staminali per forma severa malattia di Crohn

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Lesono l’ultima frontiera di trattamento di una delle forme piu’ disabilitanti delladi, laperianale fistolizzante. Alofisel®(darvadstrocel), questo il nome di questa terapia cellulare, e’ oggi il trattamento piu’ avanzato per i casi piu’ complicati e non responsivi alla terapia medica e chirurgica tradizionale. La nuova tecnica, validata dallo studio Admire CD Study (i risultati sono stati pubblicati su Lancet e su Gastroenterology) e approvata dal 2018 in Europa e’ stata utilizzata presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs, diretto dal professor Antonio Gasbarrini (unico centro, insieme a quello dell’Universita’ di Bologna, ad averla utilizzata in Italia ...