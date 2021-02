Gattuso alza il muro contro l’Atalanta: piovono critiche, ma il fine può giustificare i mezzi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gattuso sceglie di chiudersi contro l’Atalanta e giocarsi a Bergamo l’accesso in finale di Coppa Italia All’annuncio delle formazioni ufficiali qualcuno, in ambiente Napoli, avrà storto la bocca. Un 3-4-3 che al Maradona aveva visto la luce solamente nei minuti finali del match di domenica scorsa contro il Parma. E con l’Atalanta, nella semifinale di andata di Coppa Italia, Gennaro Gattuso decide di riproporre l’assetto tattico chiudendo ermeticamente il suo Napoli con tre centraloni come Maksimovic, Manolas e Koulibaly e una difesa che in fase di possesso diventa a cinque con l’arretramento di Di Lorenzo e Hysaj. Una scelta che porta gli azzurri a giocare 90? sulla difensiva, a ribattere colpo su colpo agli attacchi furenti dell’Atalanta. I nerazzurri sfondano in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)sceglie di chiudersie giocarsi a Bergamo l’accesso in finale di Coppa Italia All’annuncio delle formazioni ufficiali qualcuno, in ambiente Napoli, avrà storto la bocca. Un 3-4-3 che al Maradona aveva visto la luce solamente nei minuti finali del match di domenica scorsail Parma. E con, nella semifinale di andata di Coppa Italia, Gennarodecide di riproporre l’assetto tattico chiudendo ermeticamente il suo Napoli con tre centraloni come Maksimovic, Manolas e Koulibaly e una difesa che in fase di possesso diventa a cinque con l’arretramento di Di Lorenzo e Hysaj. Una scelta che porta gli azzurri a giocare 90? sulla difensiva, a ribattere colpo su colpo agli attacchi furenti del. I nerazzurri sfondano in ...

