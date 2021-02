Fontana (Confindustria Puglia): “Grazie a Gualtieri e Conte ottenuto credito in Ue” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La mia posizione, come quella di tutta Confindustria, è chiara: non siamo partitici ma vogliamo una politica seria. E sono d’accordo con il nostro presidente Bonomi sull’importanza del ruolo del ministro Roberto Gualtieri: Grazie a lui e al governo Conte, abbiamo ottenuto 209 miliardi dall’Europa”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, aggiungendo: “Ora, però, dobbiamo fare tre cose: 1) presentare un Recovery Plan serio e condiviso con le parti sociali, 2) dobbiamo spendere e rendicontare questi soldi entro il 2026, 3) dovremo spenderli bene, che è la cosa più difficile”. Cose che Fontana auspica si possano fare “o con un governo di unità nazionale o con un governo che ha una maggioranza e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La mia posizione, come quella di tutta, è chiara: non siamo partitici ma vogliamo una politica seria. E sono d’accordo con il nostro presidente Bonomi sull’importanza del ruolo del ministro Robertoa lui e al governo, abbiamo209 miliardi dall’Europa”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Sergio, presidente di, aggiungendo: “Ora, però, dobbiamo fare tre cose: 1) presentare un Recovery Plan serio e condiviso con le parti sociali, 2) dobbiamo spendere e rendicontare questi soldi entro il 2026, 3) dovremo spenderli bene, che è la cosa più difficile”. Cose cheauspica si possano fare “o con un governo di unità nazionale o con un governo che ha una maggioranza e ...

