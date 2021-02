Fiorucci | icona della moda anni Ottanta | 5 curiosità

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I celebri angioletti, i colori, i negozi che non erano solo un luogo dove acquistare abiti, ma veri e propri ritrovi:ha raccontato un’epoca, anzi forse l’ha anche un po’ plasmata, e negliSettanta –è stato un marchio must have. Ancora oggibrilla, con un negozio a Londra. Gli angeli Si dice, si legge angeli: il simbolocasa di, che negliè diventato un vero e proprio elemento da sfoggiare su magliette, cappelli, accessori. Un marchio che diviene anche emblema dell’idea didel suo fondatore, fatta di leggerezza e bellezza. LaLascorre nel sanguefamiglia, Elio ha iniziato a vivere ...