Fiorini | sabato al via visite guidate in parchi e giardini

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Con il ritorno della nostra Regione in fascia gialla riprendono ledel Dipartimento Tutela Ambientale alla scoperta diromani. Questo mese inauguriamo una novita’: ledelmattina. Una iniziativa con cui estendiamo la possibilita’ di partecipare agli appuntamenti nel verde per sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto dell’ambiente”. Cosi’ su Facebook l’assessora capitolina all’Ambiente, Laura. “Si inizia20 con l’itinerario ‘Villa Borghese nel 1600: ISegreti del Cardinale Scipione Borghese’ (disponibile anche il 5 ed il 12 febbraio) e si prosegue,27, con una passeggiata a Villa Sciarra, magnifico parco storico di Monte Verde, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorini sabato

PianetaEmpoli.it

... viale Camillo Sabatini e vialeMartelli Castaldi, nel Municipio IX. Il progetto realizzato ...e con cui restituiamo la città ai romani" spiega l'assessora alle Politiche del Verde Laura. ...... il pomeriggio di condivisione si è tenuto23 gennaio e ha registrato anche alcuni importanti interventi istituzionali in video - conferenza. Dall'arcivescovo GiuseppeMorosini al ...2' di lettura 03/02/2021 - È in corso di affidamento l’appalto per la riqualificazione dell’area verde di via Mario Batà, a Decima. La Giunta Capitolina ha approvato il progetto esecutivo delle opere ...Piantumazioni, potature e nuova pavimentazione in via Batà. Ass. Antonini (M5S): “E’ un’area verde nata col progetto cento piazze” ...