Elettra Lamborghini attacco devastante: “E’ stata una infamata!” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iconize, ex amico di Elettra Lamborghini, ha voluto rispondere ad una domanda di un fan dicendo la sua sul loro rapporto. Scopriamone di più. Elettra Lamborghini nelle scorse ore è stata al centro di una dichiarazione fatta da un suo ex amico noto come Iconize. La Lamborghini è una nota cantante nel nostro paese, che Leggi su youmovies (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iconize, ex amico di, ha voluto rispondere ad una domanda di un fan dicendo la sua sul loro rapporto. Scopriamone di più.nelle scorse ore èal centro di una dichiarazione fatta da un suo ex amico noto come Iconize. Laè una nota cantante nel nostro paese, che

RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - webbohit : Iconize contro l''infamata' di Elettra Lamborghini: 'Non è più la mia migliore amica' - MagradaElNadal : elettra lamborghini - lamescolanza : #ElettraLamborghini attaccata da Iconize, ex di Tommaso Zorzi: 'Un'infamata fatta per marketing' - Il Decoder - radioplaytime : #rdadioplaytime: Musica (E il resto scompare) - Elettra Lamborghini -