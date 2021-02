Draghi premier e la reputazione dell'Italia si impenna (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Mario Draghi premier incaricato e la reputazione dell'Italia si impenna. La sola ipotesi che Draghi possa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio ha portato "un miglioramento della reputazione dell'Italia di 16 punti percentuali. Un dato che si trasforma in capitale economico contante, grazie alla fiducia di mercati e istituzioni", sottolinea Reputation Rating, in base all'analisi realizzata attraverso l'algoritmo brevettato che ne pesa e misura le dimensioni, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain. A sole 24 ore dai primi dati rilevati, l'algoritmo ha evidenziato un incremento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Marioincaricato e lasi. La sola ipotesi chepossa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio ha portato "un miglioramentodi 16 punti percentuali. Un dato che si trasforma in capitale economico contante, grazie alla fiducia di mercati e istituzioni", sottolinea Reputation Rating, in base all'analisi realizzata attraverso l'algoritmo brevettato che ne pesa e misura le dimensioni, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain. A sole 24 ore dai primi dati rilevati, l'algoritmo ha evidenziato un incrementoa ...

riotta : Beh, se la crisi finisce con Draghi premier al posto di Conte, secondo voi chi vince? - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - ladyonorato : Diciamoci la verità: abbiamo bisogno di un premier che abbia l’autorevolezza e la competenza per contrastare l’impe… - Notiziedi_it : Draghi, ecco l'agenda del premier: priorità al lavoro e nel Recovery più investimenti - Giordano218 : RT @IlPrimatoN: Se i tuoi nemici esultano, forse c'è qualcosa che non va -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi premier Fiducia a Draghi: i 5 scenari possibili per la maggioranza

Il partito è più che mai spaccato e cerca di ricompattarsi proprio sul No al Governo Draghi. Mercoledì Grillo ha provato a dettare la Linea: "Leali a Conte". L'ex Premier ha fatto trapelare, tra l'...

Il Draghi politico

Le qualità del premier ideale nelle parole dell'ex presidente della Bce

Draghi premier, Bonaccini: "Persona autorevole" il Resto del Carlino Draghi premier e la reputazione dell'Italia si impenna

(Adnkronos) - Mario Draghi premier incaricato e la reputazione dell'Italia si impenna. La sola ipotesi che Draghi possa ricoprire il ruolo di ...

Equita: 40 titoli di Piazza Affari con Draghi premier

Se Draghi non riuscisse a formare un governo, Mattarella potrebbe teoricamente cercare un candidato alternativo come premier, ma la Sim milanese ritiene che "a quel punto si tratterebbe di un governo ...

Il partito è più che mai spaccato e cerca di ricompattarsi proprio sul No al Governo. Mercoledì Grillo ha provato a dettare la Linea: "Leali a Conte". L'exha fatto trapelare, tra l'...Le qualità delideale nelle parole dell'ex presidente della Bce(Adnkronos) - Mario Draghi premier incaricato e la reputazione dell'Italia si impenna. La sola ipotesi che Draghi possa ricoprire il ruolo di ...Se Draghi non riuscisse a formare un governo, Mattarella potrebbe teoricamente cercare un candidato alternativo come premier, ma la Sim milanese ritiene che "a quel punto si tratterebbe di un governo ...