Draghi is special He' s the best | the best | the best L' elogio di Renzi alla Cnbc

"Italy has a dream and this dream is in the hands of Mario Draghi," said Matteo Renzi, Former Prime Minister of Italy, as Former ECB chief Mario Draghi accepts task of forming a new Italian government https://t.co/bpNGFiB93ppic.twitter.com/2JdZEhcARn— Cnbc International (@Cnbci) February 4, 2021 "Mario Draghi is the best, the best, the best". Matteo Renzi esprime così, alla Cnbc, il proprio giudizio sulla figura di Mario Draghi, chiamato a formare il nuovo governo. "L'Italia è in ottime mani e questa è la priorità. Mario Draghi è un uomo ...

