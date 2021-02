Depistaggio Borsellino: legale parte civile, 'Scarantino creduto solo se non accusa i pm' (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la guerra noi difensori del tempo, nel tentativo di evidenziare ciò che era ovvio, ai tempi del 'processo bis' - prosegue l'avvocato Rosalba Di Gregorio - Abbiamo persino denunciato i Pm e siamo stati denunciati noi, per esempio per i confronti non depositati - ora questo pare sia di rilevanza disciplinare. Ci sono state pure ricusazioni e proteste varie, persino conferenze stampa. È intervenuta la Camera penale che ha fatto un comunicato dove si scrive che era in atto un Depistaggio delle indagini". "Ma di che parliamo!? -continua il legale -Boccassini e Saieva (non noi che eravamo, intanto, attaccati e squalificati come avvocati di stragisti) scrissero di sterilizzare la fonte Scarantino perché fasulla… Allora si capiva? Lo capivamo noi, lo capivano alcuni magistrati, lo capivano pure giornalisti. Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la guerra noi difensori del tempo, nel tentativo di evidenziare ciò che era ovvio, ai tempi del 'processo bis' - prosegue l'avvocato Rosalba Di Gregorio - Abbiamo persino denunciato i Pm e siamo stati denunciati noi, per esempio per i confronti non depositati - ora questo pare sia di rilevanza disciplinare. Ci sono state pure ricusazioni e proteste varie, persino conferenze stampa. È intervenuta la Camera penale che ha fatto un comunicato dove si scrive che era in atto undelle indagini". "Ma di che parliamo!? -continua il-Boccassini e Saieva (non noi che eravamo, intanto, attaccati e squalificati come avvocati di stragisti) scrissero di sterilizzare la fonteperché fasulla… Allora si capiva? Lo capivamo noi, lo capivano alcuni magistrati, lo capivano pure giornalisti. Gli ...

