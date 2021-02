Conte non ferma il governo, poi attacca: “I sabotatori cercateli altrove” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il premier uscente è tornato a parlare, Conte non ferma il governo. Poi si spende per sottolineare che non è lui quello che ferma la nascita di questo esecutivo Giuseppe Conte (Facebook)Sono parole di conciliazione quelle che Giuseppe Conte ha rivolto ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Poi ha sottolineato come non sia stato lui quello che ha interrotto il lavoro del vecchio esecutivo, e non sarà lui l’ostacolo del futuro esecutivo. Conte come mai prima d’ora si è mostrato un vero leader di partito. Ha ricompattato le truppe, chiesto sostegno e responsabilità al Movimento Cinque Stelle. Ha parlato di alleanza di governo, rivolgendosi alle forze che avevano sostenuto in maniera incondizionata la sua maggioranza: Partito ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il premier uscente è tornato a parlare,nonil. Poi si spende per sottolineare che non è lui quello chela nascita di questo esecutivo Giuseppe(Facebook)Sono parole di conciliazione quelle che Giuseppeha rivolto ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Poi ha sottolineato come non sia stato lui quello che ha interrotto il lavoro del vecchio esecutivo, e non sarà lui l’ostacolo del futuro esecutivo.come mai prima d’ora si è mostrato un vero leader di partito. Ha ricompattato le truppe, chiesto sostegno e responsabilità al Movimento Cinque Stelle. Ha parlato di alleanza di, rivolgendosi alle forze che avevano sostenuto in maniera incondizionata la sua maggioranza: Partito ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - borghi_claudio : No ma non può essere vero. conte che mette il TAVOLINO fuori da palazzo Chigi per fare la conferenza stampa. - FioreFerdi1 : Evidentemente Conte non è capace di mediare Conte: “Io ostacolo a Draghi? Sabotatori sono altrove. Auspico governo… - PetraccaMario : RT @LaNotiziaTweet: All'Italia serve un Governo politico. #Conte: 'Non sarò un ostacolo. I sabotatori cerchiamoli altrove. Ci sono e ci sar… -