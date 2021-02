Conte: “Auspico un nuovo governo politico e coeso” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo giorni di silenzio, il presidente del consiglio uscente Giuseppe Conte ha reso alcune dichiarazioni fuori da Palazzo Chigi. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. E’ stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali sia per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario Draghi. È stato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo giorni di silenzio, il presidente del consiglio uscente Giuseppeha reso alcune dichiarazioni fuori da Palazzo Chigi. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. E’ stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali sia per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto. Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario Draghi. È stato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

