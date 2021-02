Conte apre a Draghi: «Auspico governo politico». Sì di Berlusconi. Consultazioni fino a sabato. Di Maio chiede maturità al M5S (Di giovedì 4 febbraio 2021) Doppia apertura a Draghi a poche ore dall’avvio del primo giro di Consultazioni. È giunta da Berlusconi e Di Maio. Il premier uscente ai Cinque stelle: «Io ci sono». Al momento l’ex governatore della Bce può contare sul sicuro appoggio di Pd,Iv, Leu e Forza Italia, oltre a quello di forze minori. La spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fdi ferma sul voto o al massimo su un'astensione unitaria e la Lega in forse su un'apertura purché si voti a breve) ancora non consente di dire quale maggioranza e quanto allargata appoggerà il governo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Doppia apertura aa poche ore dall’avvio del primo giro di. È giunta dae Di. Il premier uscente ai Cinque stelle: «Io ci sono». Al momento l’ex governatore della Bce può contare sul sicuro appoggio di Pd,Iv, Leu e Forza Italia, oltre a quello di forze minori. La spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fdi ferma sul voto o al massimo su un'astensione unitaria e la Lega in forse su un'apertura purché si voti a breve) ancora non consente di dire quale maggioranza e quanto allargata appoggerà il

