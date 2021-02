Centrodestra da Draghi in ordine sparso Salvini | ma se al governo tornano Azzolina e Speranza…

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La delegazione di Fratelli d’Italia incontrerà Mariodomani alle 15. Matteoinvece parlerà sabato mattina con il presidente incaricato. Le trattative per la formazione del futuronon vedranno più un’unica delegazione del. Anche Forza Italia andrà daper suo conto, sempre venerdì alle 17,30. Nelposizioni diverse suLa coalizione ancora non ha trovato una linea comune sul. La spaccatura è forte, le posizioni tra i leader della coalizione ancora troppo distanti. Insieme si dovrebbero presentare invece Udc, Cambiamo e Noi per l’Italia.: Conte nel nuovo? Io sogno Ibrahimovic La Lega ha convocato la segreteria ...

All'interno delsempre più stordito dal nuovo 'dio' Mario, Fratelli d'Italia è l'unica forza politica che non ha mutato di un centimetro la sua posizione. Silvio Berlusconi, ...Non a caso Silvio Berlusconi, pur affermando che l'indicazione diva nella direzione auspicata da Forza Italia, ha anche che l'unità delva preservata e difesa. Insomma, la strada ...Fino a sabato 6 febbraio, Mario Draghi incontrerà i rappresentanti dei partiti per formare il nuovo governo. La coalizione del centrodestra parteciperà separatamente.ROMA - "Ridare la parola agli italiani resta la via maestra. Se Draghi dirà che si andrà a votare tra due anni è chiaro che noi non potremo votare ...