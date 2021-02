Benno Neumair: i corpi non sono in giardino, trovate tracce di acqua ossigenata (Di giovedì 4 febbraio 2021) Emerge un altro particolare che dà da pensare: Benno Neumair ha pulito casa con l’acqua ossigenata. È quanto riscontrato dagli ultimi esami della scientifica dei giorni scorsi, durante il sopralluogo che è durato ben 4 ore. Nell’ultimo sopralluogo, la scientifica si era recata a casa dei Neumair alla ricerca dei loro corpi nel giardino di casa, corpi che però non si trovano lì e che con ogni probabilità sono stati gettati nell’Adige. sono però state trovate tracce di acqua ossigenata all’interno dell’abitazione: che sia stata utilizzata per eliminare le tracce di un eventuale delitto? Molto importante è stata la testimonianza ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Emerge un altro particolare che dà da pensare:ha pulito casa con l’. È quanto riscontrato dagli ultimi esami della scientifica dei giorni scorsi, durante il sopralluogo che è durato ben 4 ore. Nell’ultimo sopralluogo, la scientifica si era recata a casa deialla ricerca dei loroneldi casa,che però non si trovano lì e che con ogni probabilitàstati gettati nell’Adige.però statediall’interno dell’abitazione: che sia stata utilizzata per eliminare ledi un eventuale delitto? Molto importante è stata la testimonianza ...

