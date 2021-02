Australian Open 2021: Italia a più punte. Sinner cerca l’exploit, Berrettini deve ritrovare fiducia a Melbourne (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e gli Australian Open 2021 sono prossimi a cominciare (8-21 febbraio). Nonostante tutte le difficoltà legate al Covid-19, il Major Australiano è pronto ad andare in scena e il contingente Italiano sarà piuttosto numeroso. In attesa di conoscere gli accoppiamenti del sorteggio che si svolgerà domani alle 05.00 Italiane, il Bel Paese potrà contare su 14 rappresentanti (9 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con tre teste di serie ovvero Matteo Berrettini (9), Fabio Fognini (16) e Lorenzo Sonego (31). Jannik Sinner è fuori di una posizione e potrebbe giovare di un forfait eventuale di un tennista nella top-32. Al via ci saranno anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e glisono prossimi a cominciare (8-21 febbraio). Nonostante tutte le difficoltà legate al Covid-19, il Majoro è pronto ad andare in scena e il contingenteno sarà piuttosto numeroso. In attesa di conoscere gli accoppiamenti del sorteggio che si svolgerà domani alle 05.00ne, il Bel Paese potrà contare su 14 rappresentanti (9 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con tre teste di serie ovvero Matteo(9), Fabio Fognini (16) e Lorenzo Sonego (31). Jannikè fuori di una posizione e potrebbe giovare di un forfait eventuale di un tennista nella top-32. Al via ci saranno anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e ...

