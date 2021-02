15 interventi di street art di JPS | l’artista che arricchisce i luoghi che la maggior parte delle persone trascurerebbe

Leggi su virali.video

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’arte non conosce limiti, lo sanno molto bene anche molti artisti che pur se non sono mai arrivati in un museo hanno trovato in strada il loro museo a cielo aperto. Si tratta soprattutto diartist e graffittari. JPS questo è lo pseudonimo di Jamie Paul Scanlon, un’artista di strada che sembra non sia capace di camminare lungo le strade di una città, senza lasciare un segno del suo passaggio. La sua arte prende vita ovunque, che si tratti di un muro, di una crepa, di un’erbaccia che cresce dal cemento. Quando questo artista, viene colto da una improvvisa ondata di creatività deve esprimere quello che prova. Sul web è diventato molto famoso e nei social decine di migliaia diseguono gli scatti che regalasue opere. Jamie utilizza di tutto, nei soggettisue opere,ndo ...