Valanga di sfottò sul web | «Casalino torna al Grande Fratello» | «Conte se ne va | brindiamo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Bye bye Rocco e Giuseppi». «Povero Toninelli, chissà che cosa gli passa per la testa». E poi ancora: «, Azzolina, Bonafede…». Sui profili web si saluta sui social con ironia la fine del governo giallorosso. Si scatenano con commenti e. Scrive un utente: «Non andremo a votare, ma almeno non vedremo più questi incapaci». E un altro sulla stessa linea: «Ma non mi sembra vero non vederli più. Di certo non mi mancheranno giusto così!!! Incapaci». E ancora un altro: «Valigie fatte. Adios governo, commissari e televirologi… A casa». «al». «Bye Baye Rocco e Giuseppi», i commenti del web C’è poi chi si sente deluso perché non andiamo ad elezioni: «Volevo le elezioni… Ma la soddisfazione di Giuseppi che fa le valigie da ...