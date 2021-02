Tragico incidente a Cividale: 44enne muore schiacciato dalla sua auto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grave incidente stradale a Cividale del Friuli: Rolant Deffenu è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa automobile. (Facebook)Tragico incidente stradale verso le 21 di ieri, martedì 3 febbraio, a Cividale del Friuli. Rolant Deffenu, residente da anni nella cittadina, è morto schiacciato dalla sua stessa auto, una Peugeout di colore scuro. La tragedia si è verificata nei pressi del ponte nuovo, all’altezza dell’incrocio con via San Lazzaro: il mezzo guidato dalla vittima, dell’età di 44 anni, si è improvvisamente ribaltato sul fianco carambolando in mezzo alla carreggiata. L’uomo è stato sbalzato fuori dal veicolo, che gli è poi finito ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gravestradale adel Friuli: Rolant Deffenu è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere statosua stessamobile. (Facebook)stradale verso le 21 di ieri, martedì 3 febbraio, adel Friuli. Rolant Deffenu, residente da anni nella cittadina, è mortosua stessa, una Peugeout di colore scuro. La tragedia si è verificata nei pressi del ponte nuovo, all’altezza dell’incrocio con via San Lazzaro: il mezzo guidatovittima, dell’età di 44 anni, si è improvvisamente ribaltato sul fianco carambolando in mezzo alla carreggiata. L’uomo è stato sbalzato fuori dal veicolo, che gli è poi finito ...

pillamaro : (Tragico incidente mortale in Calabria) è stato pubblicato su - CDNewsCalabria : Tragico incidente stradale in Calabria, muore un 28enne - IlGigantesso : RT @FassioAlberto: Il fratello di un mio amico e sua moglie hanno avuto un tragico incidente in montagna, davanti alla loro figlia di appen… - FassioAlberto : Il fratello di un mio amico e sua moglie hanno avuto un tragico incidente in montagna, davanti alla loro figlia di… - toscanamedianew : Tragico scontro, scooterista muore, l'auto fugge -