Testo di Inuyasha di Mahmood, una metafora sulle relazioni costellata di simboli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Colpisce e non poco, il Testo di Inuyasha di Mahmood, il nuovo singolo che suggella il ritorno dell’artista milanese sulla scena. Si impone, Alessandro, con una ballata in cui fa il punto emozionale sulle relazioni e sulle esperienze, senza disdegnare l’uso delle metafore. Inuyasha di Mahmood Il Testo di Inuyasha di Mahmood è stato scritto da Mahmood e prodotto a 4 mani insieme a quel geniaccio di Dardust, e la sua influenza si sente. Se Alessandro sa muoversi sulle dinamiche vocali e sulle rime, Dardust vince sempre nella scelta dei suoni. Una coppia vincente, questa, che fa breccia in un 2021 ben avviato grazie alle novità presentate da tanti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Colpisce e non poco, ildidi, il nuovo singolo che suggella il ritorno dell’artista milanese sulla scena. Si impone, Alessandro, con una ballata in cui fa il punto emozionaleesperienze, senza disdegnare l’uso delle metafore.diIldidiè stato scritto dae prodotto a 4 mani insieme a quel geniaccio di Dardust, e la sua influenza si sente. Se Alessandro sa muoversidinamiche vocali erime, Dardust vince sempre nella scelta dei suoni. Una coppia vincente, questa, che fa breccia in un 2021 ben avviato grazie alle novità presentate da tanti ...

Anchelatuafacc : @Samatarou Ecco questa è una cosa già fattibile solo che ovviamente per come è scritto il testo sembra che la cicat… - massyscalinci : RT @AllMusicItalia: Fuori il nuovo singolo di @Mahmood_Music, INUYASHA. Ecco testo e audio del brano ispirato ad un manga giapponese! http… - DukeOfSuffolk : Il testo è imbarazzante ma Inuyasha per me è carina mi spiace. - InkSonoro : Asia e Occidente (semicit.) si intrecciano di nuovo in questa eco orientale scritta a quattro mani dallo stesso … - lgiornididomani : RT @MariaclaraPra: Il testo della stupenda Inuyasha #mahmood #inuyasha ? -