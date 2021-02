Sulla tribù degli indiani Cucù (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi eravate in terrore Sulla filastrocca degli indiani Cucù. Prima di sentire se l’avete studiata, mi spiegate di cosa parla? «La filastrocca parla di una tribù di indiani: maschi e femmine, uomini e donne». «Ha le rime». Avete fatto i disegni di tutti i personaggi? Scrivendoci sotto il nome come avevo chiesto? «Sì, l’indiamo cuore raccoglie le more. Ma a me piace più l’indiamo fuoco che accende il fuoco con i bastoncini». «Poi c’è una indiana che si chiama Cuoio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi eravate in terrorefilastrocca. Prima di sentire se l’avete studiata, mi spiegate di cosa parla? «La filastrocca parla di unadi: maschi e femmine, uomini e donne». «Ha le rime». Avete fatto i disegni di tutti i personaggi? Scrivendoci sotto il nome come avevo chiesto? «Sì, l’indiamo cuore raccoglie le more. Ma a me piace più l’indiamo fuoco che accende il fuoco con i bastoncini». «Poi c’è una indiana che si chiama Cuoio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

frolIino : se durante un esame mi nominassero queste due cose cervello in cortocircuito dalle teorie sulla traduzione inizio a… - TerraDiPalma : RT @_archeo: Ci troviamo in Nuova Zelanda, sul Mount Hikurangi, montagna considerata sacra dalla tribù locale e sulla quale si conservano q… - _archeo : Ci troviamo in Nuova Zelanda, sul Mount Hikurangi, montagna considerata sacra dalla tribù locale e sulla quale si c… - SagarSu66146511 : RT @paolaalighieri: Quando #Mosè chiese acqua per il suo popolo, dicemmo: “Colpisci la roccia con il tuo bastone”. E, improvvisamente, sgor… - Ted0foro : @Andrea_Bologna7 @CarloCalenda Ne ha fatti tanti, ma qui quello che cambia è che non c'è un coro unanime. Tutti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla tribù In Italia siamo tutti radical chic (e nessuno lo è davvero)

... soprattutto " e impegnati ogni giorno a conservare lo status e i conti in banca della tribù. ... Nicola Zingaretti, Concita De Gregorio, che negli ultimi giorni hanno rianimato la polemica sulla ...

I pianeti di TRAPPIST - 1 sono fratelli anche nella composizione

...più numerosa tribù di possibili "nuove Terre" mai individuata attorno a una singola stella. Un articolo pubblicato di recente sul Planetary Science Journal fornisce le stime più accurate finora sulla ...

... soprattutto " e impegnati ogni giorno a conservare lo status e i conti in banca della. ... Nicola Zingaretti, Concita De Gregorio, che negli ultimi giorni hanno rianimato la polemica......più numerosadi possibili "nuove Terre" mai individuata attorno a una singola stella. Un articolo pubblicato di recente sul Planetary Science Journal fornisce le stime più accurate finora...