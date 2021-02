Stop al downgrade verso iOS 14 3 | aggiornamento iOS 14 4 irreversibile

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Niente da fare, a partire da oggi 3 febbraio, per tutti coloro che sono intenzionati a tornare ad iOS 14.3 dopo aver installato l’con iOS 14.4. Una situazione consueta per il pubblico Apple, considerando gli standard della mela morsicata sotto questo punto di vista. Dopo aver analizzato gli aspetti principali del pacchetto software, con un articolo pubblicato nei giorni scorsi, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando. Anche perché il download potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Questioneda iOS 14.4 a iOS 14.3 Apple interrompe regolarmente la firma delle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l’uscita di nuovi pacchetti software. In questo modo, si punta ad incoraggiare i clienti a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi. A tal proposito, è opportuno ricordare che iOS 14.4 ...